Курди почали наступ на "столицю" ІДІЛ - Ракку

Повстанська коаліція, яка діє на півночі Сирії за підтримки США, оголосила про початок наступальної операції на Ракку.

Про це повідомляє ВВС.

Це місто на півночі Сирії в 160 км на схід від Алеппо вважається столицею так званого халіфату, проголошеного на територіях, контрольованих екстремістським угрупуванням "Ісламська держава".

Про початок операції, яка буде носити назву "Гнів Євфрату", заявили представники "Демократичних сил Сирії". У цю коаліцію входять курди, а також ополчення різних арабських племен. Протягом останніх двох років саме ці сили поступово тіснили бойовиків ІДІЛ на півночі Сирії.

Для того щоб взяти Ракку, "Демократичним силам" необхідно пройти з боями ще близько 50 кілометрів.