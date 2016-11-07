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Доба в АТО: Бойовики били 52 рази, стріляли з мінометів і танків

Понеділок, 7 листопада 2016, 05:18
Доба в АТО: Бойовики били 52 рази, стріляли з мінометів і танків

За минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил в зоні проведення АТО.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 32 провокації з боку сепаратистів.

Укріплення Збройних Сил поблизу Старогнатівки, Новотроїцького та Гнутового бойовики обстріляли з кулеметів великого калібру, гранатометів і стрілецької зброї, а в Березовому - з гранатометів і озброєння БМП.

У районах Мар'їнки, Павлопіля, Талаківки і Водяного бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 мм і 120 мм, в Красногорівці, крім мінометів, стріляли з озброєння танка.

По укріпленнях сил АТО в Широкиному терористи застосовували кулемети, міномети обох калібрів, БМП, ствольну артилерію 122 і 152 калібрів.

На Луганському напрямку бойовики 12 раз порушили режим припинення вогню.

У районах Щастя, Жовтого та Новоалександрівки сепаратисти використовували проти сил АТО гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. По Станиці Луганській бойовики били з мінометів калібру 82 мм, також там стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку було 8 обстрілів.

 У Новотроїцькому бойовики застосовували проти українських сил стрілецьку зброю, в Зайцевому - гранатомети різних систем, міномети калібру 82мм.

У напрямку сил АТО поблизу селища Троїцьке обстріли велися з мінометів калібру 120 мм, а в Авдіївці та Луганському - з озброєння танків, БМП, мінометів 82 і 120 калібрів.

Теми: АТОДонбас
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