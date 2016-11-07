Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Естонії опозиція хоче оголосити вотум недовіри прем'єру

Понеділок, 7 листопада 2016, 05:46

Опозиційні парламентські партії Естонії мають намір передати в понеділок в парламент заяву про винесення недовіри прем'єр-міністру країни Тааві Рийвасу.

У заяві, яку підтримали всі три фракції опозиційних партій - Партії Центру, "Свободи", Естонської консервативної народної партії (EKRE) - прем'єру закидають неспроможність уряду вжити необхідні для проведення адміністративної реформи правові акти, економічний застій, зростання корупції на державних підприємствах.

Опозиція також незадоволена міграційною політикою уряду, постійним відтоком населення з країни, невирішеністю проблеми поромного сполучення між материком і островами.

На підтримку оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру представники EKRE мають намір провести в понеділок пікет перед будівлею уряду.

Для того, щоб відправити Рийваса у відставку його противникам необхідний 51 голос. У опозиції в парламенті зараз 42 мандати зі 101. Проте опозиція сподівається, що до їхніх вимог приєднається і ряд парламентаріїв з коаліційних партій.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: Естонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Усі новини...
Естонія
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Прем’єрка Естонії: Україна повинна виконати критерії на 100% для початку переговорів
Естонія розірве договір з РФ щодо збереження культурних цінностей
Останні новини
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
Усі новини...
Реклама: