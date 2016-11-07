В Естонії опозиція хоче оголосити вотум недовіри прем'єру

Опозиційні парламентські партії Естонії мають намір передати в понеділок в парламент заяву про винесення недовіри прем'єр-міністру країни Тааві Рийвасу.

У заяві, яку підтримали всі три фракції опозиційних партій - Партії Центру, "Свободи", Естонської консервативної народної партії (EKRE) - прем'єру закидають неспроможність уряду вжити необхідні для проведення адміністративної реформи правові акти, економічний застій, зростання корупції на державних підприємствах.

Опозиція також незадоволена міграційною політикою уряду, постійним відтоком населення з країни, невирішеністю проблеми поромного сполучення між материком і островами.

На підтримку оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру представники EKRE мають намір провести в понеділок пікет перед будівлею уряду.

Для того, щоб відправити Рийваса у відставку його противникам необхідний 51 голос. У опозиції в парламенті зараз 42 мандати зі 101. Проте опозиція сподівається, що до їхніх вимог приєднається і ряд парламентаріїв з коаліційних партій.

Інтерфакс-Україна