В Одесі суд позбавив прав патрульну, яка керувала авто в нетверезому стані

Київський районний суд Одеси 4 листопада позбавив водійських прав жінку-патрульного, яка керувала автомобілем в нетверезому стані.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на прес-службу суду.

Порушниця за водіння в стані алкогольного сп'яніння оштрафована і на 1 рік позбавлена права керувати транспортними засобами.

"Як встановлено судом, патрульна поліцейська в нетверезому стані скоїла наїзд на припаркований автомобіль і зникла з місця скоєння ДТП", - відзначили в прес-службі.

При цьому патрульна стверджувала, що алкоголь не вживала, а всього лише прийняла прописані їй ліки на спиртовій настоянці. Однак в суді підкреслили, що свідчення алкотестера занадто високі для такого твердження.