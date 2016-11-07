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В Одесі суд позбавив прав патрульну, яка керувала авто в нетверезому стані

Понеділок, 7 листопада 2016, 06:07

Київський районний суд Одеси 4 листопада позбавив водійських прав жінку-патрульного, яка керувала автомобілем в нетверезому стані.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на прес-службу суду.

Порушниця за водіння в стані алкогольного сп'яніння оштрафована і на 1 рік позбавлена права керувати транспортними засобами.

"Як встановлено судом, патрульна поліцейська в нетверезому стані скоїла наїзд на припаркований автомобіль і зникла з місця скоєння ДТП", - відзначили в прес-службі.

При цьому патрульна стверджувала, що алкоголь не вживала, а всього лише прийняла прописані їй ліки на спиртовій настоянці. Однак в суді підкреслили, що свідчення алкотестера занадто високі для такого твердження.

Теми: суд
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