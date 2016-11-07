Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Хмельницькому авто патрульних врізалося в таксі: таксист загинув

Понеділок, 7 листопада 2016, 09:58

У Хмельницькому загинув 36-річний таксист в результаті зіткнення його автомобіля з машиною патрульної поліції.

Про це повідомляє у понеділок відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Зазначається, що 6 листопада близько другої ночі на проспекті Миру сталося зіткнення патрульної "Тойоти" та автомобіля однієї з міських служб таксі. 36-річний водій таксі від отриманих травм загинув.

 

За кермом службового автомобіля перебував 26-річний поліцейський. Екіпаж з увімкненими проблисковими маячками їхав на терміновий виклик – одна з хмельничанок повідомила, що до її помешкання намагаються проникнути невідомі особи.

Патрульні пройшли медичне обстеження, але від госпіталізації відмовилися.

 

Експертиза на вміст алкоголю у крові засвідчила, що усі члени екіпажу були тверезі.

Наразі розслідуванням обставин дорожньо-транспортної пригоди займається прокуратура.

Теми: ДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Усі новини...
ДТП
У Німеччині розбився автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії
Завершили розслідування п'яної ДТП, в якій суддя вбив нацгвардійця
На Полтавщині маршрутка потрапила в ДТП: 2 загиблих, 11 травмованих
Останні новини
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
Усі новини...
Реклама: