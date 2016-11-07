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Член ВРЮ вказав у декларації 6 квартир дружини

Понеділок, 7 листопада 2016, 10:13
Член ВРЮ вказав у декларації 6 квартир дружини

Член Вищої ради юстиції Вадим Нежура задекларував наявність у дружини 6 квартир.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають "Українські новини".

У декларації член ВРЮ вказав, що володіє спільно з дружиною Нінель квартирою в Києві, а крім того в 100% власності дружини знаходяться ще 5 квартир – в Києві та Трускавці Львівської області.

Також вона володіє 2 земельними ділянками в Київській області, 2 недобудованими житловими будинками і автомобілем Mitsubishi Outlander 2009 року випуску.

Член ВРЮ вказав наявність у Нінель Нежури авторських прав на книгу "Як не спалювати мости. Секретний код відносин", випущену в 2015 році, і 22,5 тисячі доларів готівки.

Як повідомлялося, всеукраїнська конференція працівників прокуратури обрала членом ВРЮ суддю Апеляційного суду Києва Вадима Нежура в квітні 2015 року.

Теми: деклараціїсуд
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