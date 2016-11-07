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"ДУСя" не розкрила мешканців "Пущі-Водиці", незважаючи на рішення суду

Понеділок, 7 листопада 2016, 11:03

Держуправління справами ("ДУСя") вважає незаконним рішення суду надати агентству "Українські новини" повний перелік мешканців, які користуються держдачами, садовими будинками або іншими приміщеннями в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця".

Про це йдеться у відповіді першого заступника директора комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" А. Савчука на запит агентства. Зазначені дачі належать Держуправлінню справами.

"Рішення від 06.10.2016 року, прийняте Київським апеляційним адміністративним судом, вважаємо незаконним", – сказано в ньому.

Керівництво "Пущі-Водиці" вважає, що інформація про жителів держдач є конфіденційною і не може бути оприлюднена без їх згоди.

Він додав, що виконання судових рішень покладається на органи державної виконавчої служби.

Як відомо, 6 жовтня Київський апеляційний адмінсуд зобов'язав комплекс відпочинку "Конча-Заспа", і комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами надати агентству повний перелік мешканців, які користуються держдачами.

Колегія суддів погодилася з висновками суду першої інстанції про те, що комплекс відпочинку не мав підстав для відмови в наданні інформації про список осіб, з якими укладені договори на користування приміщеннями будинку відпочинку, тобто дії комплексу відпочинку в даному випадку є протиправними.

У вересні 2015 року агентство запросили в Адміністрації президента і Держуправління справами ці списки. Отримавши відмову, у квітні 2016 року агентство подало позов у суд.

Востаннє Державне управління справами надавало списки жителів санаторіїв "Конча-Заспа" і "Пуща-Водиця" в червні 2014 року у відповідь на запит агентства незабаром після обрання президентом Петра Порошенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: нерухомістьсудАдміністрація президента
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