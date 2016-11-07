Саакашвілі поки що не планує залишати Одесу

Губернатор Одеської області залишатиметься на своїй посаді, поки президент не підпише його заявку про відставку.

Про це УП заявила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.

"Зараз Міхеїл Саакашвілі залишається в Одесі. Поки заяву президент не підписав, він голова ОДА. Крім того у нього тут свої справи, і лишати регіон поки що він не збирається", – сказала вона.

Чиж пообіцяла уточнити більше деталей про наміри губернатора згодом.

Як відомо, у понеділок Саакашвілі повідомив, що подав заяву про відставку. Він мотивував це тим, що центральна влада підтримує корупціонерів Одеської області.

Також він додав, що був приголомшений статками, які чиновники вказали у своїх електронних деклараціях.

Сам Саакашвілі задекларував нерухомість в Грузії, два годинники, орендовану кімнату в Одесі та 48 тисяч євро готівкою.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП