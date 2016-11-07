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Кремль: ОБСЄ сама повинна визначати параметри місії на Донбасі

Понеділок, 7 листопада 2016, 12:44

При визначенні параметрів поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі, запропонованої президентом Петром Порошенко, головна роль повинна належати самій організації.

Таку позицію Кремля озвучив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Так, це була пропозиція президента Порошенка і, незважаючи на досить стриману реакцію колег Путіна з Німеччини і з Франції, він – Путін – погодився на цю ідею, але при тому розумінні, що тут все-таки головна роль відведена самому ОБСЄ", – заявив Пєсков.

Представник Кремля підкреслив: "Наскільки відомо, поки ОБСЄ свій підхід до цієї ініціативи президента Порошенко не формулює".

Як відомо, секретаріат ОБСЄ звернувся до держав-членів організації з проханням надати пропозиції щодо мандату можливої поліцейської місії на Донбасі і про готовність зробити внесок у її функціонування.

Теми: РосіяОБСЄ
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