Кремль: ОБСЄ сама повинна визначати параметри місії на Донбасі

При визначенні параметрів поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі, запропонованої президентом Петром Порошенко, головна роль повинна належати самій організації.



Таку позицію Кремля озвучив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.



"Так, це була пропозиція президента Порошенка і, незважаючи на досить стриману реакцію колег Путіна з Німеччини і з Франції, він – Путін – погодився на цю ідею, але при тому розумінні, що тут все-таки головна роль відведена самому ОБСЄ", – заявив Пєсков.



Представник Кремля підкреслив: "Наскільки відомо, поки ОБСЄ свій підхід до цієї ініціативи президента Порошенко не формулює".

Як відомо, секретаріат ОБСЄ звернувся до держав-членів організації з проханням надати пропозиції щодо мандату можливої поліцейської місії на Донбасі і про готовність зробити внесок у її функціонування.