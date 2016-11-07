Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ закрила справу про збагачення члена НАЗК Рябошапки

Понеділок, 7 листопада 2016, 13:13

Генпрокуратура закрила справу про незаконне збагачення екс-заступника міністра юстиції, члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє zn.ua з посиланням на постанову ГПУ.

"У кримінальному провадженні про незаконне збагачення 03.11.2016 прийнято рішення про закриття за відсутністю в діянні Рябошапки Р. Р. Склад кримінального злочину за такими підставами", – йдеться в документі.

13 жовтня суд надав слідчим доступ до розширених банківських виписок про рух коштів карткового рахунку Руслана Рябошапки у період з 1 вересня по 30 листопада 2015 року. У момент нарахування цих коштів Рябошапка був заступником міністра юстиції, а в березні 2016 року був обраний членом НАПК, де займається питаннями антикорупційної політики та запобігання конфлікту інтересів.

Раніше екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак назвав дві причини "удару" прокуратури по Рябошапці.

"Мені вже неодноразово доводилося казати про спроби президента встановити повний контроль над антикорупційною сферою. Зараз буде чергова спроба поставити під його контроль спеціальні антикорупційні органи. У зв'язку з цим симптоматично, що першою жертвою е-декларування став член НАЗК Р. Рябошапка, за фактом нібито незаконного збагачення якого прокуратура розпочала кримінальне провадження. При тому, що це не компетенція прокуратури, і цей факт вже перевіряло НАБУ", – пише Трепак.

Як відомо, у серпні депутати Антон Геращенко та Іван Винник, намагаючись переконати всіх у начебто неготовності системи електронного декларування, продемонстрували розміщену в ній підроблену декларацію Рябошапки.

Пізніше прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження за зверненням нардепа Івана Вінника щодо незаконного збагачення Рябошапки.

Той звинувачував Рябошпаку у незаконному отриманні коштів від ПРООН.

Рябошапка пояснив, що справді отримав кошти на свій рахунок від ПРООН, оскільки був експертом цієї організації і працював на неї за контрактами.

Теми: НАЗКкорупціяГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Усі новини...
НАЗК
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
Останні новини
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
Усі новини...
Реклама: