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Ярош про прогули в Раді: моє натискання кнопки нічого не змінить

Понеділок, 7 листопада 2016, 13:48

Нардеп Дмитро Ярош, який відвідав лише 5% з усіх пленарних засідань парламенту, не переймається своїми прогулами. 

Про це він сказав в інтерв'ю "Українскій правді".

"Коли я не бачу необхідності перебувати там, то чого сидіти. Я не раз казав, що від окремого позафракційного депутата не залежить нічого. Ну, посиджу, послухаю, кнопку понатискаю. І що? Я цей час краще використаю якось корисніше", - сказав він.

"При цьому, я чесний перед своїми виборцями. Коли обирався, говорив, що протягом 80% часу буду віддавати перевагу військовим питанням. Бо головна вимога моїх виборців була – не впустити війну на округ, який межує з Донецькою областю", - додав він, зазначивши, що "утисків совісті не має".

Також Ярош розповів, що голові комітету (з нацбезпеки і оборони) Сергію Пашинському він сказав: "Якщо якісь стратегічні речі, ти дзвони, я приїду".

"І з Парубієм говорив, щоб дзвонив, якщо треба. Але не дзвонить. Ну бо що таке один депутат? Та нічого. Тим паче, коли є "договорняк", вони все там вирішили на своїх погоджувальних чи інших радах", - сказав він.

Як відомо, Ярош, який у лютому презентував Національний рух "Державницька ініціатива Яроша", заявив, що на політичну діяльність не бере грошей у олігархів.

Українська правда

Теми: ЯрошВерховна Рада
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