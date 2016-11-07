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УПЦ МП: невідомі закидали "коктейлями Молотова" храм у Павлограді

Понеділок, 7 листопада 2016, 14:07

У Павлограді на Дніпропетровщині горів храм УПЦ МП: у церкві кажуть, що зловмисники закидали його "коктейлями Молотова".

Як повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, пожежа сталася 7 листопада близько 2 години ночі.

"Зловмисники закинули до церковного приміщення три "коктейлі молотова": два – до храму, один – до вівтаря.

 
фото андрія демидаса

За повідомленням настоятеля парафії протоієрея Андрія Демидаса, внаслідок займання повністю вигорів клірос з богослужбовими книгами, а також зазнала значних пошкоджень центральна частина храму: попсовано розпис, ікони, вікна, опалювальну систему, предмети церковного побуту.

За його словами, в цілому храму завдано значної шкоди.

 
фото андрія демидаса

Місцева поліція повідомляє, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення обставин події та мотивів злочину.

Українська правда

Теми: церкваполіція
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