Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі може очолити нову партію вже в лютому - нардеп

Понеділок, 7 листопада 2016, 15:08
Саакашвілі може очолити нову партію вже в лютому - нардеп

Після відставки Міхеіла Саакашвілі процес створення політичної партії "Хвиля" може прискоритися.

Про це повідомила член ініціативної групи зі створення партії "Хвиля", народний депутат Наталія Новак (БПП), передає Інтерфакс-Україна.

Так, відповідаючи на питання, чи може Саакашвілі після відставки з посади голови Одеської обласної державної адміністрації очолити нову партію, Новак сказала: "Я, звичайно, це допускаю. Власне, партії немає, є тільки ініціативна група зі створення цієї партії. Можливо, піде процес прискорення (створення - ІФ) цієї партії, в результаті якого, дійсно, Міхеіл Саакашвілі її очолить".

Разом з тим, Новак зазначила, що поки ініціативна група таке питання не розглядала.

За її словами, установчий з'їзд партії може відбутися в лютому. "Він (з'їзд - ред.) планувався кілька разів. Останній раз він планувався на листопад, потім на грудень. Можливо, він відбудеться в лютому місяці", - сказала Новак.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Особа Саакашвілі обговорювалася в колі громадських активістів, як "драйвера нової політичної сили".

Зокрема, екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе весною заявляв, що "Саакашвілі буде з нами, звичайно. І, він буде одним з ідеологів і драйверів цієї нової партії".

Влітку народний депутат Віктор Чумак повідомив, що номінаційний комітет активно відбирає людей, які стануть членами нової всеукраїнської партії "Хвиля", яку може очолити Саакашвілі.

Теми: Саакашвіліпартії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Останні новини
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
Усі новини...
Реклама: