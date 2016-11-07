Уряд погодить заяву Саакашвілі про звільнення, коли вона надійде
Кабінет міністрів має намір задовольнити заяву одеського губернатора Міхеіла Саакашвілі про звільнення, коли вона надійде.
Про це УП заявив прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук.
"Поки що документів на звільнення Міхеіла Саакашвілі немає. Якщо вони надійдуть і якщо Міхеіл Саакашвілі не передумає, то уряд їх погодить", – сказав він.
При цьому Столярчук нагадав, що повноваження призначати чи звільняти голів обласних держадміністрацій належать президенту.
Як відомо, раніше у прес-службі президента Петра Порошенка повідомили УП, що Порошенко задовольнить звільнення Саакашвілі, якщо відповідне подання надійде від уряду.
У понеділок Саакашвілі повідомив, що подав заяву про відставку. Він мотивував це тим, що центральна влада підтримує корупціонерів Одеської області.
Також він додав, що був приголомшений статками, які чиновники вказали у своїх електронних деклараціях.
Згідно з законом про держслужбу, президент призначає і звільняє голів місцевих державних адміністрацій за поданням уряду.
Олег Шанковський, УП