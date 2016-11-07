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Уряд погодить заяву Саакашвілі про звільнення, коли вона надійде

Понеділок, 7 листопада 2016, 15:50

Кабінет міністрів має намір задовольнити заяву одеського губернатора Міхеіла Саакашвілі про звільнення, коли вона надійде.

Про це УП заявив прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук.

"Поки що документів на звільнення Міхеіла Саакашвілі немає. Якщо вони надійдуть і якщо Міхеіл Саакашвілі не передумає, то уряд їх погодить", – сказав він.

При цьому Столярчук нагадав, що повноваження призначати чи звільняти голів обласних держадміністрацій належать президенту.

Як відомо, раніше у прес-службі президента Петра Порошенка повідомили УП, що Порошенко задовольнить звільнення Саакашвілі, якщо відповідне подання надійде від уряду.

У понеділок Саакашвілі повідомив, що подав заяву про відставку. Він мотивував це тим, що центральна влада підтримує корупціонерів Одеської області.

Також він додав, що був приголомшений статками, які чиновники вказали у своїх електронних деклараціях.

Згідно з законом про держслужбу, президент призначає і звільняє голів місцевих державних адміністрацій за поданням уряду.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліКабінет міністріввідставка
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