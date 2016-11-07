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БПП за півроку найбільше витратився на політтехнолога Порошенка

Понеділок, 7 листопада 2016, 16:42

Найбільшими видатками протягом півроку президентської партії "Солідарність" стали перерахунки політтехнологу Олегу Медвєдєву.

Про це пише громадська організація "ЧЕСНО".  

Загалом Медвєдєв протягом півроку отримав 420 тисяч гривень.

"Гроші політтехнологу надсилали 6 платежами по 70 тис. грн. у місяць за інформаційно-консультаційні послуги", - сказано у публікації.

Вказується, що це більше половини витраченого бюджету партії за півроку.

"Загалом БПП із держбюджету отримав найбільше серед партій – майже 50 млн грн. Для порівняння за півроку партія офіційно витратила у 60 разів менше (818 тисяч)", - вказується у публікації.

Згодом Медвєдєв прокоментував ці дані: "Не хотів би,щоб склалося враження, ніби ця історія пов'язана з бюджетним фінансуванням партій".

"Знаючи, що з 1 липня 2016 року набуває чинності відповідний закон, дію цьогорічного договору ми свідомо обмежили першим півріччям, коли партія фінансувалася винятково за рахунок приватних коштів", - зазначив він.

"Мав би за честь продовжити свою співпрацю з БПП. Але рішення зможу прийняти лише після юридичних консультацій та повного з'ясування нових правових обставин, які виникають у зв'язку з реформою фінансування політичних партій", - додав Медвєдєв.

Згідно із даними Liga.net, протягом останніх 15 років Медведєв був політтехнологом та консультантом.

Зокрема він консультував Віктора Ющенка і партію "Наша Україна", Юлію Тимошенко і БЮТ. Також він був радником Юлії Тимошенко в час, коли вона була прем’єр-міністром.

У 2008 році Медведєв був обраний депутатом Київради (від БЮТ). Під час виборів президента у 2014 році працював у штабі Петра Порошенка.

Як відомо, Національне агентство запобігання корупції надало державне фінансування статутної діяльності п'ятьом партіям у ІV кварталі 2016 року.

Відповідно,  "Народний фронт" отримає 25 млн 136 тис. 400 грн., "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 24 млн 771 тис. 800 грн., "Об’єднання "Самопоміч" - 12 млн 461 тис. 650 грн., "Радикальна Партія Олега Ляшка" - 8 млн 453 тис. 925 грн.

Теми: ПорошенкоБППдекларації
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