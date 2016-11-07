Лещенко відвів Саакашвілі єднальну роль, а чутки про Кононенка назвав жартом

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко вважає, що Міхеіл Саакашвілі долучиться до процесу об'єднання політичних сил, які борються з корупцією в Україні.

"Я переконаний, що Саакашвілі з його досвідом, з його амбіціями буде в центрі об'єднання політичних сил, які ставлять собі за мету усунення корупціонерів від влади і створення нормальної, ліберальної, європейської політичної сили", – сказав він "112 каналу".

"Я переконаний, що він буде тією людиною, яка долучиться до об’єднавчого процесу. Розмови тривають уже не один місяць. Його пасивна позиція протягом трьох останніх місяців цей процес загальмувала", – додав Лещенко.

"Зараз, коли він вільний від будь-яких зобов'язань і може вчиняти дії на свій власний розсуд, не будучи обтяжений посадою в державній владі – я переконаний, процес об’єднання піде значно швидше та ефективніше", – вважає він.

На думку Лещенка, об’єднання має включити і "Демальянс", і "Силу людей", і "Хвилю", і партію Гриценка, і інші політичні об'єднання, які ставлять на меті усунення корупціонерів від влади, – і лише об’єднавшись вони можуть "дати бій корупціонерам на їхньому полі".

На його думку, роз'єднати ці сили – це мета корупціонерів.

"Я переконаний: об’єднавча роль Саакашвілі у цьому процесі буде грати на позитив", – сказав Лещенко.

На запитання, чи долучатиметься він до команди Саакашвілі, Лещенко відповів:

"На сьогодні я є членом партії "Демократичний Альянс", але і на з'їзді в липні, і зараз продовжую стверджувати: лише об'єднання тих політичних сил, які ставлять собі за мету боротьбу з корупцією, може бути ефективним інструментом боротьби проти корупціонерів і способом боротьби за владу в Україні… Інше – шлях у нікуди".

"Я переконаний, що Саакашвілі буде учасником цього процесу об'єднання, інакше це не має жодного сенсу ні для нього, ні для нас", – додав депутат.

Крім того, на прохання прокоментувати чутки про можливе призначення на посаду голови Одеської ОДА Ігоря Кононенка чи Антона Кіссе Лещенко відповів:

"Про Кононенка, я думаю, – це такий першоквітневий жарт, тому що ця людина є головним "смотрящим" від Порошенка в парламенті, в інших органах влади, на державних підприємствах – тому, звичайно, жодної посади губернатора він обіймати не буде, тому що його ресурс Порошенко використовує зовсім за іншим призначенням"

"Що стосується претендентів інших – я коментувати не можу. Думаю, що є кілька кандидатур, їх називали раніше – зокрема, й депутатів. Хто це буде – це прерогатива президента й конкурсної комісії", – додав Лещенко.

На запитання щодо Олексія Гончаренка він відповів, що той може знайти підтримку на Банковій, але чи буде призначений – депутат не знає.

"Звичайно, щодо мене питання так не стоїть. На сьогодні по мені порушена кримінальна справа генпрокурором Луценком як форма зведення політичних рахунків та боротьби з тими самими антикорупціонерами – я не думаю, що це питання можна навіть у гумористичній формі обговорювати зараз", – сказав Лещенко.

Олена Рощенко, УП