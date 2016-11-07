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Бойовики у понеділок 26 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Понеділок, 7 листопада 2016, 17:50

Бойовики у понеділок 26 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 14 обстрілів.

В районах Мар’їнки та Новотроїцького бойовики використовували стрілецьку зброю, в Красногорівці та Широкиному – міномети калібру 82мм, озброєння БМП, а в Новомихайлівці вони вели вогонь з гранатометів та кулеметів.

"Укріплення підрозділів поблизу Гнутового були піддані обстрілам ворожих снайперів, мінометів 82 та 120 калібрів, ствольної артилерії калібру 122-мм", - зазначається у повідомленні.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування 8 разів порушували режим тиші. В бік сил АТО в районі Авдіївки вони відкривали вогонь з гранатометів та кулеметів, в Луганському – з мінометів калібру 82мм, а в Зайцевому – зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації.

"Укріплення українських воїнів на околиці Станиці Луганської обстріляли з кулеметів великого калібру, в Кримському – з гранатометів, а по підрозділах поблизу Новоолександрівки, окрім гранатометів, окупанти вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів", - повідомили у прес-центрі АТО.

Українська правда

Теми: АТОЗбройні сили
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