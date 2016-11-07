Гройсман пообіцяв пильнувати Одещину

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв взяти під контроль Одеську область, доки там не призначать нового голову адміністрації замість Міхеіла Саакашвілі.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні заявив, що йде у відставку. Що ж, це його право і його рішення. Не буду ані критикувати його, ані захищати. Мене як прем'єр-міністра України зараз найбільше хвилює ситуація в Одеській області", - зазначив Гройсман.

"Відповідно до чинного законодавства, якщо президент задовольнить заяву голови ОДА, принаймні місяць після цього триватиме конкурс на призначення нового голови. Хочу зі свого боку запевнити одеситів, що поки область залишатиметься без першого керівника регіону, ситуація на Одещині буде на моєму особистому контролі", - додав він.

Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.

Українська правда