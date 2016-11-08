Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція повинна втрутитися у справу Сущенка - Фейгін

Вівторок, 8 листопада 2016, 00:39

Франція повинна негайно втрутитися в ситуацію і проявити свою позицію з приводу неправомірно затриманого у Москві журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Про це адвокат журналіста Марк Фейгін розповів в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу.

"Ми плануємо активізувати роботу по справі Сущенка у Франції. Адже Роман Володимирович акредитований там при усіх відомствах. Тому Франція повинна негайно втрутитися в ситуацію і проявити свою позицію з цього приводу", - вважає Фейгін.

При цьому він нагадав, що у Франції розпочалися праймеріз (23 квітня 2017 року в країні відбудуться президентські вибори).

"Ми маємо намір домагатися підтримки в Адміністрації нинішнього президента, загалом - від офіційних кіл країни", - резюмував адвокат.

Як відомо, 2 жовтня паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий у Москві, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

"Українська правда" у Threads

Теми: СущенкоРосіяФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Усі новини...
Сущенко
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"
Колишній політв'язень Кремля став заступником голови Черкаської облради
Сущенко: В’язні в російській колонії все розуміють, віталися "добрий ранок"
Останні новини
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
Усі новини...
Реклама: