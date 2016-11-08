Дослідники пророкують перемогу Клінтон з імовірністю 90 відсотків

Шанси кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон перемогти на виборах складають 90 відсотків.

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на результати останніх опитувань в рамках спільного з компанією маркетингових досліджень Ipsos проекту States of the Nation, пише DW.com.

Згідно з цими даними, екс-держсекретар може отримати 45 відсотків голосів виборців проти 42-х у її суперника, кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, а також 303 голоси членів колегії вибірників проти 235-ти у Трампа.

Для перемоги на виборах необхідно заручитися підтримкою 270 вибірників.

Порівнювані цифри наводить і видання Economist. За результатами опитування, проведеного ним спільно з дослідницьким інститутом YouGov, Клінтон отримує 45 відсотків голосів виборців проти 41-го відсотка у Трампа.

З 4 по 7 листопада було опитано 3677 потенційних виборців. Як зазначає видання, статистична похибка не перевищує 1,7 відсотка.

Як відомо, вибори президента США відбудуться у вівторок, 8 листопада.