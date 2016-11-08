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Бойовики обстріляли КПВВ "Майорське" забороненими мінами

Вівторок, 8 листопада 2016, 07:54

Бойовики обстріляли з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів контрольний пункт "Майорське".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати обстріли позицій прикордонників та дорожніх коридорів в районі проведення АТО. Так, вчора вони застосували зброю на напрямку контрольного пункту в`їзду-виїзду  "Майорське", - повідомили у службі.

"Вогонь бойовики розпочали о 21-й годині з боку н.п. Горлівка, що на неконтрольованій території. Вони використовували 120-мм міномети. У результаті обстрілу декілька мін розірвались поряд з територією КПВВ", - наголосили прикордонники.

"На щастя пропускні операції в той час на даному дорожньому коридорі уже не здійснювалися, тому ніхто з цивільних громадян не постраждав", - додали у службі. 

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
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