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Порошенко: Кожна четверта пісня на радіо тепер буде українською мовою

Вівторок, 8 листопада 2016, 08:11
Порошенко: Кожна четверта пісня на радіо тепер буде українською мовою

У вівторок набув чинності закон про україномовні квоти на радіо.

Про це на своїй сторінці Facebook нагадав президент Петро Порошенко.

"Нарешті вступає в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі. Вже сьогодні кожна четверта пісня на українському радіо буде українською мовою!" – написав він.

Згідно з законом, протягом першого року з моменту його вступу в силу частка пісень державною мовою в ефірі має становити не менше 25 відсотків, з другого року - 30 відсотків, з третього року ця частка повинна зрости до щонайменше 35 відсотків.

Водночас радіостанції, котрі ставлять в ефір пісні офіційними мовами Євросоюзу, повинні забезпечувати частку пісень українською мовою не менше 25 відсотків загального обсягу пісень.

Закон вимагає від мовників забезпечувати ведення державною мовою не менше 60% добового обсягу передач, у тому числі аналітико-новинних блоків та розважальних передач.

Закон був прийнятий Верховною Радою 16 червня, підписаний президентом 7 липня. 

"Українська правда" у Threads

Теми: мовакультураЗМІПорошенко
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