Суддя Госпсуду, яка живе у службовій квартирі, власну не декларувала

Сім’я судді Господарського суду Києва Ірини Андреїшиної придбала автомобіль Subaru Outback 2015 року випуску вартістю 1,01 мільйона гривень.

Про це свідчить електронна декларація судді у реєстрі НАЗК.

Автомобіль оформили у власність 1 грудня 2015 року. Зазначається, що це спільна власність судді та її чоловіка Євгена Андреїшина.

Також суддя має авто Volkswagen Tiguan 2009 року випуску, а її чоловік – Nissan Note 2010 року.

Суддя повідомила, що у 2015 році продала квартиру такій собі Наталії Імановій. Від продажу Андреїшина отримала 779 тис грн. доходу.

Як повідомляють "Наші Гроші", у реєстрі нерухомості є дані, що громадянка Іманова купила квартиру 26 листопада 2015 року, тобто за тиждень до того, як суддя придбала автомобіль. Це квартира площею 56 кв.м. у Києві на вулиці Голосіївській.

У 2014 році, коли суддя носила прізвище свого колишнього чоловіка – Гавриловська – квартиру на вулиці Голосіївській вона не декларувала.

Андреїшина також декларує службову квартиру площею 90 кв.м. Ця квартира належить Госпсуду Києва і перебуває в користуванні судді з 2012 року. У службовій квартирі також прописаний син судді – Максим.

Суддя Андреїшина офіційно має 20% у квартирі в Києві площею 67,5 кв.м., якою володіють її батьки та сестри. Її новий чоловік має частку у київській квартирі на 80 кв.м., співвласниками якої є його батьки і брат.

Минулого року суддя Андреїшина отримала 187 тисяч гривень зарплати і 18 тисяч аліментів на сина. У 2014 році суддя також декларувала цінні папери номінальною вартістю 0,52 млн грн. У 2015 році суддя повідомила, що не має жодних грошових активів.

Чоловік судді за 2015 рік офіційно заробив тільки 55 тисяч гривень. Він значиться директором ТОВ "Спіріт Бета", що спеціалізується на ресторанній діяльності і послугах мобільного харчування. Раніше засновником цієї фірми значилась російська компанія "Кутузовська Плюс". Але віднедавна власником є харків’янка Олеся Габрієлян.