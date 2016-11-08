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У Криму розглядають апеляцію одного із затриманих у Бахчисараї

Вівторок, 8 листопада 2016, 10:37

У так званому Верховному суді окупованого Росією Криму розглядається апеляція кримського татарина Марлена Асанова, одного затриманих під час масових обшуків 12 травня 2016 року в Бахчисараї.

Про це повідомляє у вівторок в своєму Facebook адвокат, що представляє інтереси кримських татар, Еміль Курбедінов.

"На даний момент у Верховному суді Криму розглядається апеляційна скарга Марлена Асанова. Директор кафе Салачик, Бахчисарай. Суд першої інстанції оштрафував його на 20 тис. рублів за участь в мітингу", – пише захисник.

Йдеться про масові обшуки в Бахчисараї під час яких громадські активісти прибули на місце проведення обшуків і арештів.

Під час цих рейдів були заарештовані жителі Бахчисарая, обвинувачені у "справі Хізб-ут Тахрір", а також Ільмі Умеров був доставлений в ФСБ, нагадує Курбедінов.

Він також зазначив, що Асанов не єдиний, кого притягають за цими подіями до адміністративної відповідальності.

Як відомо, в травні 2016 року в Бахчисараї під приводом боротьби з "Хізб ут-Тахрір" ФСБ РФ провела обшуки і затримання.

Зокрема масовий обшук пройшов в кафе Салачик.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татари
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