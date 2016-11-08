Справа "смертельної BMW": розслідування щодо патрульного завершено

Прокуратура міста Києва завершила розслідування у кримінальному провадженні стосовно патрульного поліцейського Сергія Олійника, якого підозрюють у вбивстві 17-річного підлітка в ході переслідування автомобіля BMW в ніч на 7 лютого в Києві.

Про це інформує у вівторок прес-служба прокуратури міста Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що патрульний поліцейський під час переслідування автомобіля БМВ, в якому перебувало 4 особи, перевищив службові повноваження та в порушення встановленого законом порядку здійснив постріли з табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля отримав смертельне вогнепальне поранення.

На підставі отриманих у ході слідства речових доказів та висновків ряду експертиз (зокрема, комплексної судово-балістичної та судово-медичної експертизи, комплексної комп’ютерно-технічної експертизи, експертиз зброї та інших) правоохоронцю повідомлено підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу .

На даний час підозрюваному, його захисникам та потерпілим оголошено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Як відомо, в ніч на 7 лютого 2016 року патрульна поліція в Києві застосувала зброю під час переслідування BMW, пасажири якого сіли в машину з алкоголем і не реагували на заклики зупинитися.

В результаті 17-річний пасажир Михайло Медведєв отримав поранення і пізніше помер.

Патрульний інспектор Сергій Олійник, який застосував зброю для затримання автомобіля-порушника в Києві, підкреслив, що випадково влучив у пасажира.

Прокуратура повідомила йому про підозру у вбивстві пасажира BMW. Олійник був узятий під варту. Пізніше суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт.

Головним винуватцем смерті підлітка прокуратура вважає водія автомобіля BMW, який знаходився в стані наркотичного сп'яніння.

Українська правда