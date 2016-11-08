Американці в Україні вже проголосували за президента США – поштою



Американці, які проживають або тимчасово перебувають на території України, вже реалізували своє виборче право на президентських виборах у США.

Про це розповіли у прес-службі американського посольства агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Приблизно 8 тисяч американців постійно проживають на території України, за оцінками консульського відділу. Водночас, з урахуванням тих, хто перебуває з тимчасовими поїздками, кількість американців одномоментно може досягати 16 тисяч", – зазначили у дипустанові.

"Але ті, хто приймає рішення проголосувати на території України, це вже зробили за допомогою пошти, як це зазвичай відбувається на американських виборах", – сказали у прес-службі посольства США

У дипмісії також повідомили, що при посольстві не відкривають виборчі дільниці, а виборці голосують згідно з процедурою, затвердженою в кожному штаті індивідуально.

"Це залежить від правил, які встановлюють виборчі комісії у виборчих округах, які розташовані в США. При цьому в деяких штатах самі штати встановлюють тимчасові рамки, в деяких навіть на рівні округу це визначається", – зазначили в прес-службі посольства.

Як відомо, 8 листопада громадяни США вибирають президента з двох кандидатів: "демократки" й політика Хілларі Клінтон та "республіканця" й бізнесмена Дональда Трампа.