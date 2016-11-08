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У Мінську будуть обговорювати звільнення луганського судді - Тандіт

Вівторок, 8 листопада 2016, 12:33

На зустрічі тристоронньої групи в Мінську в середу буде піднято питання про звільнення луганського судді Віталія Руденка і фанатів ФК Зоря.

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає ЛІГА.net.

"Віталій Руденко був затриманий при гарантії його безпеки, коли їхав він на похорон свого батька, і зараз він знаходиться незаконно на території ОРЛО, як і фанати ФК Зоря", - сказав Тандіт.

За його словами, СБУ бачить тенденцію, коли під різними приводами почали затримувати жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей.

"Звичайно ж ми завтра будемо піднімати це питання. Наша делегація має намір на зустрічі тристоронньої контактної групи підняти питання щодо цих останніх затримань. Ми знаємо, що зараз відбувається з нашими співгромадянами і будемо називати імена цих хлопців і Віталія Руденка", - підкреслив Тандіт.

Він додав, що Україна готова до зустрічі у середу, але в деталях список заручників не обговорюватиметься

При цьому він зазначив, що представники ОРДЛО на останній зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську визнали, що надали Україні некоректний список 610 осіб для обміну.

За його словами, СБУ визначає правовий статус заявлених людей, а формулу обміну поки не будуть обговорювати в Мінську у середу.

"У Мінську ведеться робота з важливого питання - це правовий статус списку 610 осіб. Тільки на останній зустрічі представники ОРЛО і ОРДО сказали, що, ті списки, які вони подавали до цього, були визнані некоректними. Ми закликаємо ОРЛО і ОРДО працювати зі списками ретельно", - зазначив Тандіт.

Він додав, що вдалося за 2,5 року гібридної війни звільнити 3083 українського заручника.

25 жовтня Тандіт заявляв, що бойовики гібридної армії РФ на Донбасі підтвердили, що у них знаходяться 47 українських заручників.

Теми: Мінські угоди
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