Львів'янина засудили до 3 років через сепаратистські пости в інтернеті

Львівський суд засудив місцевого мешканця до 3 років в'язниці із відстрочкою виконання покарання строком 3 роки через заклики до сепаратизму і повалення влади в Україні.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Згідно з повідомленням, чоловік у себе вдома у соцмережі "Вконтакте" з травня 2014 року по березень 2015 "проводив незаконну агітаційну роботу серед користувачів інтернету".

"Зокрема, розповсюджував на своїй сторінці статті (пости) із закликами до насильницької зміни або повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, а також до змін меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України", – заявила прокуратура.

Українська правда