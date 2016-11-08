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Аваков, Кутовий, Лозовий та інші змінили свої декларації

Вівторок, 8 листопада 2016, 13:06

Кілька народних депутатів і чиновників, включно із президентом внесли зміни у електронні декларації.

Як повідомляє аналітичний портал "Слово і діло" кілька "жартів" декларантів досі залишилися невиправленими.

Так, свій жарт не виправив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який задекларував авторське право на "Сценарій у вигляді РЮКЗАКА, з газетними вирізками".

Водночас у вівторок стало відомо, що депутат від "Волі народу" Сергій Мельничук просить НАЗК надати йому можливість виправити вказаний в електронній декларації про доходи за 2015 рік розмір готівкових коштів з 1 трильйона гривень на 10 млн гривень.

Водночас нардеп Володимир Парасюк прибрав згадку про Святого Миколая, який нібито подарував депутату годинник Samsung Gear s2.

 

Відомо, що Петро Порошенко вніс зміни про те, що отримав дохід у вигляді процентів від Міжнародного інвестиційного банку на загальну суму 1 928 594 гривень.

Як пише портал міністр аграрної політики Тарас Кутовий змінив вартість цінних паперів з 60 тисяч грн до 13 млн 250 тис. грн.

А позафракційний нардеп Ганна Гопко додала 2 тисячі гривень компенсацій за проїзд і вказала, що 17 тисяч доларів, які були задекларовані як готівкові кошти, передано на зберігання до фінустанови.

    

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковдеклараціїПорошенко
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