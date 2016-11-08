Суд арештував всю нерухомість у Межигір'ї ще в 2014 році – Горбатюк

У Генеральній прокуратурі пояснили, що суд наклав арешт на нерухомість у Межигір'ї ще у 2014 році.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

"У справі за підозрою екс-президента Віктора Януковича та ще низки осіб у незаконному заволодінні державною резиденцією Межигір'я арешт на нерухомість був накладений у 2014 році", – пояснив він.

"Майно залишатиметься під арештом, поки не буде вироку суду про конфіскацію, або якщо Верховна Рада прийме закон про спецконфіскацію, тоді там – досудовий порядок".

На запитання, чи епізод великої справи Януковича, у якому фігурує Межигір'я, ще знаходиться у його віданні чи переданий до новоствореного відділу ГПУ Горбатюк відповів:

"Ще не передали, але планують".

Як відомо, до вироку суду арештоване майно має бути передано власнику. Однак рішенням суду власник резиденції - ТОВ "Танталіт" - позбавлений права ним користуватися.

8 листопада ЗМІ повідомили, що суд наклав арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір'я" в Нових Петрівцях Київської області.

Як відомо, раніше Луценко заявив про передачу розслідування "великої справи Януковича" від департаменту Горбатюка новоствореному департаменту ГПУ. Також він оголосив Горбатюку догану через "неналежне розслідування".

У свою чергу Горбатюк заперечив наявність підстав для такої догани, заявивши, що всі викладені у ній звинувачення не відповідають дійсності.

Також він неодноразово критикував заочне розслідування, називаючи його незаконним.

Луценко визнав, що законодавство про заочне розслідування містить недоліки, однак заявив, що вони не можуть стати перешкодою для такого розслідування, оскільки часу, за його словами, залишилося мало і передати справи до суду необхідно у найближчі місяці.

Він запевнив, що передасть справи проти Януковича до суду вже до кінця року.

Валентина Романенко, УП