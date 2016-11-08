В столиці Словенії відкрили пам'ятник Сковороді

Президент України Петро Порошенко відкрив пам’ятник українському поету і філософу Григорію Сковороді у столиці Словенії Любляні.

Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері.

"Пам'ятник Григорію Сковороді, який відкриваємо в Любляні, стане символом любові і дружби між словенським та українським народами", - написав він.

На своїй сторінці у Facebook Порошенко опублікував відео відкриття.

У столиці Словенії з'явився пам'ятник Григорію Сковороді pic.twitter.com/nSsiVrS6v1 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016

Як пише сайт KHARKIV Today cкульптуру українського філософа встановили у Парку Книги. Її автором є харківський скульптор Сейфаддін Гурбанов.

Українська правда