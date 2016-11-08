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В столиці Словенії відкрили пам'ятник Сковороді

Вівторок, 8 листопада 2016, 15:13

Президент України Петро Порошенко відкрив пам’ятник українському поету і філософу Григорію Сковороді у столиці Словенії Любляні.

Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері.

"Пам'ятник Григорію Сковороді, який відкриваємо в Любляні, стане символом любові і дружби між словенським та українським народами", - написав він.

На своїй сторінці у Facebook Порошенко опублікував відео відкриття.

Як пише сайт KHARKIV Today  cкульптуру українського філософа встановили у Парку Книги. Її автором є харківський скульптор Сейфаддін Гурбанов.

Українська правда

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Теми: культураПорошенкоСловенія
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