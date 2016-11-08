МЗС провело "виховну бесіду" з польським консулом через Бандеру

Міністерство закордонних справ України провело бесіду з генконсулом Польщі у Львові Вєславом Мазуром через його висловлювання щодо Степана Бандери.

Про це повідомляє у Facebook народний депутат Олег Мусій, який вимагав визнати Мазура персоною нон ґрата в Україні.

Мазур з кінця жовтня 2015 року є генеральним консулом Польщі у Львові, зараз він претендує на посаду генерального консула Польщі у Луцьку.

За даними ЗМІ, 21 вересня на комісії польського Сейму у справах еміграції та зв’язків із поляками за кордоном він сказав, що коли Віктор Ющенко визнав Бандеру героєм, як і УПА, то він дивувався, "як може бути бандит героєм?" На думку Мазура, українці ще мало обізнані з історією і їм треба показувати "ті всі злочини, які зробили ці люди".

Мусій повідомляє: "На мою вимогу оголосити генерального консула Республіки Польща у Львові Вєслава Мазура персоною нон ґрата в Україні за його висловлювання щодо Степана Бандери, МЗС провело з ним "виховну бесіду".

"Мазур визнав свою неправоту і запевнив, що антиукраїнська риторика більше не повториться (із суттєвою приміткою: незалежно від його переконань)", – зазначає депутат.

"МЗС відслідковує його дії і заяви, щоб визначити чи доцільно Мазура затверджувати генконсулом Польщі у Луцьку", – інформує він.

Мусію прикро, що МЗС "забракло духу по справжньому поставити на місце дипломата, який явно зарвався" через острах ескалації у відносинах та "аналогічної відповіді",

Олена Рощенко, УП