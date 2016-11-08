Порошенко в Любляні, говорячи про Сковороду, двічі помилився
Вівторок, 8 листопада 2016, 16:58
Президент Петро Порошенко припустився кількох фактологічних помилок, говорячи про українського філософа Григорія Сковороду.
Про це він сказав перед відкриттям пам'ятника Сковороді у Любляні.
"Я впевнений, що Сковорода як мандруючий філософ ніс дух європейськості українців. І ще в 17 сторіччі він демонстрував європейськість українців, заснував один із перших в східній Європі університетів і відіграв надзвичайно важливу роль в формуванні українців як нації", - сказав він.
Відомо, що Сковорода народився у 1722 році, тобто у 18 столітті й не причетний до заснування навчальних закладів. Скоріше за все, Порошенко мав на увазі Києво-Могилянську академію, в якій навчався Сковорода.
Українська правда