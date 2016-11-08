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Бойовики у вівторок провокували сили АТО на відкриття вогню

Вівторок, 8 листопада 2016, 18:03

Бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України у вівторок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування 13 разів провокували українських захисників на відкриття вогню у відповідь.

"В районах Широкиного, Мар’їнки та Водяного бойовики використовували стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети. Окрім Широкиного, порушуючи Мінські домовленості, противник обстрілював наші позиції зі 120 мм мінометів в районі Степного, Березового та Красногорівки", - сказано у повідомленні.

Водночас поблизу Лебединського зафіксовано застосування мінометів 82 калібру. 

"На Донецькому напрямку бойовики 3 рази порушували режим тиші. В бік сил АТО в районі Луганського стріляли з мінометів калібру 82 та 120 мм. Також тут російські окупаційні війська відкривали вогонь з озброєння БМП, а в Авдіївці - з гранатометів та стрілецької зброї", - зазначили у прес-центрі.

Окрім того, на Луганському напрямку зафіксовано 6 збройних провокацій.

"В районі Балки-Кошарної - вогонь з озброєння БМП. Неподалік Кримського противник використав міномети 82 калібру. Новоолександрівку обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а в Жовтому і Станиці-Луганській фіксувалися постріли з гранатометів", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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