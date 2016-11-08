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ЗМІ: Букмекери в день виборів знизили шанси Клінтон на перемогу

Вівторок, 8 листопада 2016, 21:31

Букмекери в день виборів у США говорять про значно вищу вірогідність перемоги демократки Гілларі Клінтон, аніж її опонента, республіканця Дональда Трампа.

Однак, як повідомляє "Німецька хвиля", на низці платформ шанси 70-річного магната дещо зросли.

В ірландській конторі Paddy Power кажуть, що у вівторок шанси Клінтон на перемогу скоротилися з 83,3 відсотка до 81,8, тоді як у Трампа - підскочили до 22 відсотків з 20.

"Потік грошей відносно однаковий, хіба що дещо вищий на користь Трампа", - каже речник букмекера, цитує його Reuters. 

Згідно з його даними, лише у день голосування було мінімум двадцять ставок на суми в тисячі доларів.

Британський букмекер Ladbrokes дає Клінтон 76 відсотків шансів, Трампові - 24.

Створений науковцями і політконсультантами ресурс PredictIt з неділі знизив шанси Клінтон на відсоток - до 80, Трампа - підняв до 22 з 20 відсотків.

Більшість парі, утім, коливається на позначках 80 до 20 на користь екс-держсекретарки.

Як відомо, британські букмекери називали ймовірность Brexit на рівні 25 відсотків, вище оцінивши шанси на те, що британці проголосують проти виходу з Євросоюзу під час референдуму у червні 2016 року. Однак результат виявився протилежним.

Теми: СШАвибори
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