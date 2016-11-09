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На кордоні з Польщею в чергах стоять майже 1000 авто

Середа, 9 листопада 2016, 00:48

Станом на 22:00 8 листопада в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 970 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 400 машин, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 150, "Угринів" - 120.

У пунктах пропуску "Краковець", "Шегині", "Смільниця" і "Грушів" черг немає.

Також автомобільних черг немає в пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою.

Теми: Польща
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