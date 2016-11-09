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Доба в АТО: Бойовики стріляли з БМП і мінометів

Середа, 9 листопада 2016, 06:50

За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції бойовики 54 рази обстріляли позиції українських військових.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку терористи відкривали вогонь 32 рази, використовуючи БМП і 82 і 120 мм міномети. Під обстріл попали Тарамчук, Красногорівка, Мар'їнка, Талаківка, Новотроїцьке, Березове, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Степне.

На Луганському напрямку бойовики 16 разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї, озброєння БТР і 120 мм мінометів. Вони били в напрямку Станиці-Луганської, Жовтого, Кримського, Новоалександрівки, Балки Кошарної. У районах Калинового і Попасної сепаратисти били з 122мм артилерійських установок.

На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів, гранатометів, озброєння БМП, 82 і 120 міліметровою мінометів бойовики обстріляли Луганське, Авдіївку, Зайцеве і Новгородське.

Теми: АТОДонбас
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