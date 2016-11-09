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У Київській області водій відкрив вогонь по поліції, 2 поранених

Середа, 9 листопада 2016, 09:20

Під час зупинки автомобіля поліцією у Славутичі Київської області водій відкрив вогонь, в результаті чого двоє поліцейських отримали поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян з посиланням на начальника кримінальної поліції Київської області.

Згідно з повідомленням, один поліцейський поранений в груди, другий – в ногу. Самопочуття обох, за наявними даними, стабільне.

Також доповідач запевнив, що поліція вийшла на слід злочинця, до розшуків підключили сусідні області.

"І так доповідають кожної ночі і кожного ранку. Вони ризикують своїм життям і затримують злочинців. Дякую вам за відданість своїй роботі", – підсумував Троян.

Як відомо, в кінці вересня зупинений поліцією за порушення ПДР злочинець у Дніпрі розстріляв двох поліцейських – чоловіка і жінку. Обоє загинули. Порушник був затриманий, ним виявився колишній боєць батальйону "Торнадо".

Українська правда

Теми: Київська областьполіція
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