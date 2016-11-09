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ТОП-5 найбагатших мерів очолив Кличко

Середа, 9 листопада 2016, 11:34
ТОП-5 найбагатших мерів очолив Кличко

Найбагатшим мером в Україні, згідно з даними декларації, є столичний градоначальник.

Про це йдеться у спецпроекті ЛІГА.net.

Київський міський голова Віталій Кличко зазначив у своїй декларації загалом $10 млн 283 тис. (6 млн грн, $955 тис., €8,5 млн), забезпечивши собі перше місце в списку найбагатших керівників місцевих та регіональних рад.

Слідом за Кличком у рейтингу – перший заступник губернатора Запорізької області Дмитро Давтян, який вказав у декларації загалом $7 млн 246 тис (20 млн грн, $1 млн, 4 млн євро).

На третьому місці –  Анжеліка Лабунська, яка в 2015 року очолювала Житомирська обласну раду. Всього у неї $7 млн 130 тис. (8 млн грн, $4,5 млн, 2 млн євро).

Володимир Скоробагач розташувався на четвертій сходинці рейтингу. Загалом заступник голови Харківської облради задекларував $4 млн 476 тис. (17 млн грн, $3,2 млн 481 тис євро).

Замикає п'ятірку голова Дергачівської районної держадміністрації Харківської області Олександр Політуха. У чиновника в цілому $3 млн 990 тис. (51 млн грн, $2 млн).

Примітка: При складанні рейтингу враховувалися всі гроші декларанта: заощадження, готівка, гроші його сім'ї.

Теми: деклараціїВіталій Кличко
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