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Клінтон вирішила виступити з промовою

Середа, 9 листопада 2016, 15:01

У середу о 9:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом) екс-кандидат у президенти США Хілларі Клінтон звернеться з промовою до американців.

Як повідомляє Daily Mail, це буде перше звернення з моменту, коли її поразка Дональду Трампу стала очевидною.

Вона виступить з готелю в Нью-Йорку і говоритиме півгодини – до відкриття бірж, які обвалилися після звістки про перемогу Трампа.

Як відомо, Клінтон відмовилася звертатися до виборців після поразки. Її штаб повідомив, що вона подзвонила Трампу і привітала його з перемогою.

Теми: КлінтонТрампСШАвибори
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