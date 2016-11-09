Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп став прапороносцем туги і страхів мільйонів громадян США – Шульц

Середа, 9 листопада 2016, 15:27

Виборці США сказали своє слово, перемога Дональда Трампа однозначна і ми маємо її поважати, заявив у середу голова Європарламенту Мартін Шульц.

Про це йдеться в заяві Шульца, поширеній у Брюсселі, передає "Інтерфакс".

Шульц привітав Трампа та Республіканську партію з перемогою.

"Пан Трамп зумів стати прапороносцем туги і страхів мільйонів американців. Ці проблеми мають бути вирішені політикою і пропозиціями, які заслуговують на довіру", – вважає глава Європарламенту.

На його думку, перед Трампом буде стояти "складне завдання об'єднання розділеної країни".

Обраному президентові доведеться також відповісти на більшість питань, що стосуються зовнішньої обстановки від Сирії до Іраку, від України до Лівії. Все це вимагатиме "правильного поєднання відповідальності, стриманості та керівництва", – зазначив Шульц.

За його словами, глобальна політика вимагає постійної участі США, щоб зробити світ кращим, і світ розраховує на американське президентство, спрямоване на формування міжнародних відносин і відстоювання цінностей свободи і демократії.

"Відносини ЄС-США є ключовим компонентом глобальної стабільності. ЄС має намір підтримувати ці стосунки. Ми сподіваємося, що те ж саме відноситься і до майбутнього президента США", – підкреслюється в заяві голови Європейського парламенту.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампЄвропарламент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
Усі новини...
Реклама: