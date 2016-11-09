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Смоленська трагедія: Польща заявляє про масові помилки судмедекспертів РФ

Середа, 9 листопада 2016, 16:50

Документація з Росії щодо проведення судмедекспертиз тіл загиблих під час Смоленської катастрофи на 90% містить помилки.

Про це під час прес-конференції у середу заявив заступник генерального прокурора Польщі Марек Пасьонек, передає "Укрінформ".

"Судмедексперти, які працювали при ексгумаціях, виявили помилки в 90% документації з Росії (щодо судмедекспертиз тіл загиблих – ред.)", – заявив Пасьонек.

Він додав, що цим пояснюється рішення прокуратури провести в Польщі ексгумацію тіл усіх загиблих.

Пасьонек поінформував, що Варшава звернулася до Москви із запитом допитати російських судмедекспертів у справі розслідування Смоленської катастрофи, але Росія відмовила Польщі у цьому проханні.

За його словами, до кінця цього року буде проведено ексгумацію 10 тіл загиблих у катастрофі, зокрема президентського подружжя Качинських.

Після проведення ексгумацій судмедексперти у кожному випадку матимуть кілька днів на детальне вивчення тіл за допомогою сучасних приладів та методів дослідження, зокрема комп’ютерної томографії, а потім чотири місяці на підготовку відповідної оціночної документації.

Пасьонек наголосив, що слідство не виключає жодної з версій причин катастрофи, включно із замахом. Утім, виявлення тротилу чи інших вибухових речовин на тілах загиблих не буде першочерговим завданням.

Було наголошено, що польська сторона здійснює різні кроки, зокрема дипломатичні, аби отримати від росіян необхідну доказову базу.

Прокурор Кшиштоф Шварц повідомив, що польська сторона хоче інвентаризувати розбитий Ту-154М, який російська сторона донині відмовляється передавати полякам, і звернеться найближчим часом з приводу цього до росіян.

Як повідомлялося, у червні Національна прокуратура розпорядилася провести ексгумацію тіл усіх жертв катастрофи.

Вона стосуватиметься 83 жертв Смоленської катастрофи, окрім дев’ятьох тіл, які вже упродовж 2010-2015 років було ексгумовано, а у випадку чотирьох – кремовано, і відбудеться до кінця року. Першими, 14 листопада, ексгумують президентське подружжя Качинських.

Інформація про плани ексгумації викликала неоднозначну реакцію в Польщі, особливо серед родичів загиблих. Родичі 17 жертв катастрофи у відкритому листі до президента Польщі, який підписали на сьогодні 238 осіб, закликали владу відмовитися від планів ексгумації.

Теми: Польща
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