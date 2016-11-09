ОБСЄ: на Донбасі різко побільшало обстрілів

Керівник СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан заявив про різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"СММ ОБСЄ фіксує різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі - більш ніж на третину. Зокрема, це відбувається в районі Широкино, Павлопіль, Авдіївки, Світлодарська. Порушення режиму припинення вогню з боку ОРДЛО відбувається, в тому числі, з використанням артилерії і мінометів - озброєнь, заборонених Мінській угоді", - повідомила Оліфер про заяву Апакана.

"Також за підсумками звіту Апакана було доручено СММ ОБСЄ спільно з СЦКК, українською стороною і представниками Орлоя вирішити всі питання з безпеки, пов'язані з відкриттям КПВВ в Золотому і відкрити даний пункт пропуску до наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 23 листопада", - зазначила Оліфер.

Як відомо, за добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 військових зазнали поранень.

Українська правда