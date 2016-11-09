Бойовики увесь день не припиняли вогню

У середу весь день бойовики стріляють по всій лінії розмежування – зафіксовано 29 випадків відкриття вогню по позиціях сил АТО.

Як повідомляє прес-центр АТО, відносно спокійно було лише вночі, але потім бойовики активізували вогонь.

Зокрема, на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування 18 разів провокували українських захисників на відкриття вогню у відповідь використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також міномети.

Під обстріли потрапили Павлопіль, Гнутове, Богданівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Широкине, Лебединське, Водяне. В Широкиному, Павлополі та Богданівці працював і снайпер.

"На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент, з використанням гранатометів, озброєння БТР та зенітних установок обстріляв Новозванівку, Новотошківське, Новоолександрівку та Кримське", - повідомили у прес-центрі АТО.

Водночас на Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Авдіївку та Луганське. Загалом понад 100 мін заборонених Мінськими домовленостями калібрів було випущено НЗФ по українських позиціях.

Українська правда