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Патрульного Олійника судитимуть за навмисне вбивство

Середа, 9 листопада 2016, 19:26

Патрульний Сергій Олійник перевищив службові повноваження та вчинив умисне вбивство під час переслідування "шаленого БМВ" 7 лютого.

До такого висновку прийшла київська прокуратура, повідомляє сайт відомства.

Відзначається, що слідчі прокуратури Києва завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно співробітника патрульної поліції Олійника.

"У ході досудового розслідування установлено, що патрульний поліцейський під час переслідування автомобіля БМВ, в якому перебувало 4 особи, перевищив службові повноваження та в порушення встановленого законом порядку здійснив постріли з табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля отримав смертельне вогнепальне поранення", - йдеться в повідомленні.

На підставі речових доказів та висновків низки експертиз правоохоронцю повідомлено підозру за  ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Зараз підозрюваному, його захисникам та потерпілим оголошено про завершення досудового розслідування та відповідно до вимог ст. 290 КПК України, відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

"Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті",- підсумували у прокуратурі. 

Як відомо, уночі 7 лютого київська патрульна поліція під час переслідування застрелила 17-річного хлопця, який у компанії трьох інших намагався втекти на BMW. 

18 лютого Печерський райсуд Києва обрав для патрульного Сергія Олійника запобіжний захід у вигляді арешту.

Водія BMW Ростислава Храпачевського, підозрюваного в опорі поліції, Голосіївський райсуд Києва 1 березня випустив із-під варти під особисте зобов'язання.

Прокуратура Києва оскаржила це рішення.

10 березня Київський Апеляційний суд змінив запобіжний захід водію "шаленого BMW" Ростиславові Храпачевському, помістивши його під цілодобовий домашній арешт. 

27 квітня суд продовжив патрульному Олійнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 17 червня. 

Українська правда. Київ

Теми: Київполіція
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