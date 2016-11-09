Адвокат зірвав засідання суду у справі про теракт у Харкові - прокуратура

На засіданні в середу Фрунзенський райсуд Харкова не зміг розглянути клопотання державного обвинувача про продовження терміну тримання під вартою підозрюваних у вибуху біля Палацу спорту в Харкові в 2015 році через те, що адвокат одного з них Олександр Шадрін залишив залу.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Під час оголошення прокурором клопотання про продовження запобіжного заходу, адвокат Шадрін перебив представника держобвинувачення і почав оголошувати зустрічне клопотання про перенесення засідання. Суд відхилив його клопотання та запропонував прокурору закінчити розпочату промову. Однак адвокат не захотів брати подальшу участь у засіданні і без зазначення вагомих причинзалишив залу суду", - сказали "Інтерфакс-Україна" в прес-службі.

"Таким чином, адвокат зірвав розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу, оскільки слухання без адвоката порушує право на захист обвинувачених", - додав співрозмовник агентства.

Держзвинувачення вважає, що таким чином адвокат намагається затягнути розгляд справи.

"Така поведінка захисника прокуратура розцінює як спробу затягнути розгляд кримінального провадження. За нашою інформацією, суд має намір звертатися до колегії адвокатів з вимогою вплинути на поведінку їхнього колеги", - сказали в прес-службі прокуратури Харківської області.

Шадрін в коментарі агентству пояснив, що залишив залу суду, оскільки робочий день вже закінчився.

"Прокурор заявив клопотання після закінчення робочого дня суду (після 17:15). Не можна змусити адвоката працювати після закінчення робочого дня. Чому прокурор не заявив це клопотання сьогодні раніше, коли розглядалося клопотання підозрюваного про пом'якшення запобіжного заходу? Крім того, я висловив свій протест проти однобокої позиції суду, який не враховує жодного аргументу захисту", - сказав Шадрін.

На його думку, однобокість позиції суду підтверджується відмовою пом'якшити запобіжний захід підозрюваним, а також відмовою розглядати справу в закритому режимі.

Шадрін додав, що клопотання про продовження запобіжного заходу суд може розглянути на наступному засіданні, яке призначене на 16 листопада. "Запобіжний захід закінчується 17 листопада. Перед цим 16 листопада призначено засідання. Тож я в цьому (перенесення розгляду) ніякої трагедії не бачу", - сказав Шадрін.

Як відомо, 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. В результаті теракту загинули двоє людей (в т.ч. і один з координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), були поранені 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні.

За фактом вибуху в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено інформацію про порушення кримінальної справи за ст.258 Кримінального кодексу України (теракт). Розслідування доручено СБУ за підслідністю.

26 лютого 2015 року рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів област за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч.3 ст.258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

22 квітня 2015 року обвинувальний акт був направлений у Фрунзенський райсуд Харкова.