Росія не хоче пускати Лутковську в СІЗО Криму

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що російський МЗС, а також органи слідства і кримінально-виправної системи поки не підтримують візит українського омбудсмена Валерії Лутковської в СІЗО в Криму.

Як повідомляє РИА Новости, раніше омбудсмени РФ і України домовилися про укладення угоди про переміщення засуджених в Криму для відбування покарання в Україні.

Лутковська уточнила, що мова йде про в'язнів, які були засуджені українським судом до 18 березня 2014 року, тобто до анексії Криму Росією.

Повідомлялося, що Лутковська готова виїхати в Крим відразу ж після отримання позитивної відповіді від російської сторони.

"Питання про відвідування установ органів кримінально-виконавчої системи Лутковською як уповноваженою з прав людини українською Ради залежать не від мене, а від відповідних органів кримінально-виконавчої системи, МЗС і органів слідства, якщо мова йде про СІЗО. Я поки такої підтримки не зустріла", - сказала Москалькова журналістам.