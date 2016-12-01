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У Хмельницькій області під час фестивалю отруїлися 140 осіб

Четвер, 1 грудня 2016, 02:01

У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області під час фестивалю "Перлина Кам'янця", який проходив з 19 по 21 листопада, отруїлася 141 особа, серед яких 120 дітей.

Про це повідомляє прес-центр Держпродспоживслужби.

Причиною отруєння став спалах гострої кишкової інфекції.

Серед отруєних 45 людей з Києва та Київської області, 12 - з Дніпропетровської області, 15 - з Одеси, 20 - з Сумської області, 11 - з Львівської, 17 -з Івано-Франківської, 14 - з Харківської, 5 - з Черкаської, по 1 людині з Миколаївської та Чернігівської.

На сьогодні після повернення до місць проживання 45 осіб продовжують лікування в стаціонарних відділеннях медичних установ.

"За результатами лабораторних досліджень встановлено, що етіологічним чинником спалаху є Shіgella Sonnei. Збудник  Shіgella Sonnei виділено з харчових продуктів; змивів, відібраних на об’єкті виникнення спалаху (готельно-ресторанний комплекс "Ксенія" у м. Кам’янець-Подільський та с. Врублівка  Кам’янець-Подільського району),  а також від 43 хворих та 2 контактних осіб", - йдеться в повідомленні.

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