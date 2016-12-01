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Керрі і Лавров можуть зустрітися на цьому тижні

Четвер, 1 грудня 2016, 06:35

Держсекретар США Джон Керрі і глава МЗС РФ Сергій Лавров можуть зустрітися в Римі на цьому тижні під час спільної участі в міжнародній конференції "Римський середземноморський діалог".

Про це заявив в середу на брифінгу у Вашингтоні заступник офіційного представника Державного департаменту США Марк Тонер, передає "Укрінформ".

"Я не можу вам сказати напевно з приводу зустрічі в Римі, але я не можу її виключати", - зазначив він.

Джон Керрі 2-3 грудня перебуватиме в Римі та Ватикані. У столиці Італії у нього заплановано низку двосторонніх зустрічей, а також участь в "Римському середземноморському діалозі".

У Ватикані Керрі планує провести переговори з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

"Йтиметься про гуманітарну кризу в Сирії, насильство в Україні та поточний діалог в Венесуелі", - повідомили в Держдепі.

Теми: СШАЛавров
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