Пункт пропуску "Станиця Луганська" змінив режим роботи

Пункт пропуску "Станиця Луганська" в Луганській області перейшов на інший режим роботи.

Про зміну режиму повідомляє у четвер прес-центр штабу АТО.

"До відома громадян, які перетинають лінію зіткнення в КПВВ "Станиця Луганська".

З 01.12.2016 року КПВВ функціонує з часом роботи з 08.00 до 17.00 за київським часом", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, бойовики періодично обстрілюють Станицю Луганську, унеможливлюючи таким чином розведення сил на цій ділянці.

Українська правда